Kâfur ne demek, TDK'ya göre Kâfur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâfur ne demek? Kâfur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâfur kelimesi. Peki kâfur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâfur nedir, kâfur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÂFUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâfur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kâfur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kâfur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kâfur ağacından elde edilen, hekimlikte kullanılan, beyaz ve yarı saydam, kolaylıkla parçalanan, güzel kokulu bir madde

- Çok beyaz



KÂFUR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hastaneye gider gitmez gene kan aldırdılar, kâfuru şırınga ettiler, daha bilmem neler yaptılar, hasta açılmadı.



KÂFUR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kâfur ağacı

