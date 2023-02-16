Kagan Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kagan Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kagan Kayali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kagan Kayali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kagan Kayali 30 Ocak 1999 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kağan Kayalı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kagan Kayali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kagan Kayali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Balıkesirspor futbol takımında oynamaktadır. Balıkesirspor takımına 30 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Kagan Kayali'nin Balıkesirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kagan Kayali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kagankayalii/

Kagan Kayali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kagan Kayali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kagan Kayali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kagan Kayali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Balıkesir U21

30 Nisan 2018 yılında Balıkesirspor

21 Ocak 2021 yılında Cizre Spor

30 Haziran 2021 yılında Balıkesirspor

20 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

30 Haziran 2022 yılında Balıkesirspor

Kagan Kayali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kagan Kayali şuan Balıkesirspor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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