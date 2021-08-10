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  3. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüse yakalandı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüse yakalandı

Son dakika | Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüse yakalandı

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken salgına yakalananlar arasında  Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ," Covid19 testimiz pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumumuz iyi, ailemiz ile evimizde istirahat ediyoruz. Sağlık ekiplerimiz süreci takip ediyor, bir sorun görünmüyor. Rabbim hastalarımıza şifalar versin." ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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