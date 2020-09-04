Kağıthane'de arkadaş kavgası kanlı bitti! Ev arkadaşının boğazını kesti

İstanbul'ın Kâğıthane ilçesinde ev arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma nedeniyle öfkelenen kimliği belirsiz kişi, arkadaşını bıçakla yaralandıktan sonra kanlar içinde bırakarak olay yerinden kaçtı. Evde başlayıp sokakta biten kavgada yerler kan gölüne döndü.

BIÇAKLANAN GENÇ DIŞARIYA KAÇTI

Saat 19:00 sıralarında Kâğıthane Akçay Sokak'ta meydana gelen olayda H.D (20) ile ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, eline aldığı ekmek bıçağıyla H.D isimli arkadaşına saldırmaya başladı. Şüpheli, ev arkadaşını önce göğsünden daha sonra boğazından bıçaklayarak evden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.D. kendisi dışarıya attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olay sonrası sokakta komşularının kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun kan kaybeden H.D’yi Şişli Etfal Hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahale edilen H.D’nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.