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Kağıthane'de bir otomobil duvara çarptı

Kağıthane'de duvara çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Vatandaşların otomobil içinden çıkardığı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de bir otomobil duvara çarptı

Kağıthane'de duvara çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Vatandaşların otomobil içinden çıkardığı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14:00 sıralarında Çeliktepe'de meydana geldi. Ulubatlı Caddesi'de kullandığı otomobili ile yokuş aşağı inen Hükmü Yıldırım direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma sonra da bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan dönen otomobil yokuş aşağı sürüklenirken takla attı.

Kağıthane'de bir otomobil duvara çarptı

Kazayı gören vatandaşlar otomobil içindeki sürücünün yardımına koştu. Yaralı çevredekilerin yardımı ile otomobil içinden çıkarılırken polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan Hükmü Yıldırım tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile kaldırılarak götürüldü.



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