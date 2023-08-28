Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı

İstanbul Kağıthane'de gaz pedalı takılı kalan kamyonet, çevredeki bir binanın boşluğuna düştü. Kazada bir motosiklet de hasar alırken, sesleri duyan iş yeri çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı.

YAYINLAMA
Google News
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı

Kaza, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaz Pedalı Takılı Kaldı

Sabah saatlerinde 34 UF 6844 plakalı kamyonetle seyreden Sezai Demirci (68) yokuş aşağıya inmeye başladı. O esnada şoförün iddiasına göre gaz pedalı takılı kalınca kamyonet hızlanmaya başladı. Kontrolden çıkan kamyonet, korkulukları kırdıktan sonra bir binanın boşluğuna uçarak havaya doğru kalktı.

Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonetin iş yerine çarpması sonucu dükkanın camları tuzla buz oldu. Bir motosiklet de hasar alırken, sesleri duyan iş yeri çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı. Şoförün vatandaşların yardımıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Ortalık savaş alanına döndü, kamyonet vinçle çıkartıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Demirci'nin sağlık kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri ise çevrede önlem alırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine vinç sevk edildi. Gelen vinç, kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı. Vatandaşların panik yaşadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!
Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!
Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!
Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!
Oto teybi ile kamufle ettiler! Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon!
Oto teybi ile kamufle ettiler! Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon!
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga meydan savaşını aratmadı! 2 grup birbirine böyle saldırdı
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga meydan savaşını aratmadı! 2 grup birbirine böyle saldırdı
Son Haberler
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı
Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"
Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Pişkin hırsızlar önüne geleni çaldı! Biri çöp kovasını, diğeri rögar kapağını!
Pişkin hırsızlar önüne geleni çaldı! Biri çöp kovasını, diğeri rögar kapağını!
76 yaşında katil oldu! Yıllardır aynı yastığa başkoyduğu karısına kurşun yağdırdı!
76 yaşında katil oldu! Yıllardır aynı yastığa başkoyduğu karısına kurşun yağdırdı!
Çok Okunanlar
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Adana-Ceyhan D-400 karayolunda araç koyun sürüsüne çarptı 100 koyun telef oldu
Adana-Ceyhan D-400 karayolunda araç koyun sürüsüne çarptı 100 koyun telef oldu
72 gündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme, ''Banka hesap detayı''
72 gündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme, ''Banka hesap detayı''
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.