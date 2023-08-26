Kağıthane'de hırsızların pişkinliği pes dedirtti! "bay bay" diyerek kaçtılar!

Kağıthane’de camını kırıp içine girdiği otomobilden elektronik parçalarını çalan hırsız kendilerini fark edip, bağıran vatandaşlara 'bay bay' diyerek uzaklaştı.

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Kağıthane'de hırsızların pişkinliği pes dedirtti! "bay bay" diyerek kaçtılar!

Kağıthane'de camını kırıp içine girdiği otomobilden elektronik parçalarını çalan hırsız vatandaşların bağırışına "bay bay" diyerek karşılık verdi. El salladıktan sonra olay yerinden kaçan hırsız kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Samet Mutlu, otomobilini kaldığı evin önüne park ederek yukarıya çıktı. Sabaha otomobille gelen hırsızlar, aracın camını kırıp içine girerek elektronik parçaları sökmeye başladı.

"Bay Bay" yaparak kaçtı

Bu sırada gürültüyü duyan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak hırsızlara bağırmaya başladı. Tepki üzerine, hırsız çaldığı parçalarla araçtan çıkarak mahalleliye "bay bay" yaptı. Hırsız el salladıktan sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Polis, görüntülere yansıyan 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de hırsızların pişkinliği pes dedirtti! "bay bay" diyerek kaçtılar!

Kağıthane'de hırsızların pişkinliği pes dedirtti! "bay bay" diyerek kaçtılar!

Kağıthane'de hırsızların pişkinliği pes dedirtti! "bay bay" diyerek kaçtılar!

KAYNAK: İHA

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