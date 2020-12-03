Kağıthane'de İETT otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, saat 08.00 sıralarında İETT otobüsünün sürücüsü Vural Emre, durakta yolcu indiriyordu. O esnada aynı istikametteki hafriyat kamyonu İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada toplamda 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA NEDENİYLER TRAFİK AKSADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Çarpma nedeniyle otobüsün içerisindeki camların ise tuzla buz olduğu görüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yapmasının ardından kamyon emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekipleri ise kaza yerinde kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.