Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!

İstanbul Kağıthane'de üvey kardeşiyle tartışan bir şahıs, abisine ait evi benzin dökerek yaktı. O anlarda evde birinin olmaması olası faciayı önüne geçti.

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Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!

Kağıthane'de bir şahıs, tartışma yaşadığı üvey kardeşinin evini benzin döküp kundakladı. Evin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, içeride kimsenin olmaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucu ise kundakçı üvey kardeşi yakaladı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda saat 01.45 sıralarında yaşanan olayda, üvey kardeş olan Zafer A. ile Alaettin A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Zafer A. üvey kardeşi Alaettin A.'ya ait evin olduğu sokağa geldi. Yaşadıkları tartışmanın öfkesiyle kardeşine ait evi benzin döküp ateşe veren şahıs ardından olay yerinden ayrıldı. O an evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken, alev alev yanan evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Üvey kardeşinin evini kundakladı

Kundaklama anları ise kameralara yansıdı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Evin alev alev yandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı. Öte yandan, polis ekipleri, ev sahibi Alaattin A.'nın ifadesine başvurdu.

Polis kundakçı üvey kardeşi yakaladı

İfadesinde üvey kardeşinin evini kundakladığını söyleyen Alaattin A., aralarında tartışma çıkması sonrası böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Zafer A.'nın evi kundakladığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!

Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!

Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!

Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!

KAYNAK: İHA

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