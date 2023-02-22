Kaham Platini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaham Platini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaham Platini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaham Platini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaham Platini {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaham Platini Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Kaham Platini'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaham Platini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaham Platini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaham Platini şuan Akwa United takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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