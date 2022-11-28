Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: "İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor"

Türkiye son günlerde soğuk havaların etkisi altına girdi. Kış turizminin önemli noktaları Kayseri Erciyes ve Bursa Uludağ'ın yanı sıra doğuda birçok ilde kar yağışı etkili oldu.

İstanbullular kar yağışının kente ne zaman geleceğini merak ederken isabetli hava durumu tahminleriyle dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı için tarih verdi.

VORTEX'E DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kerem Ökten, orta ve uzun vadeli başarılı hava tahminleri yapmayı amaçlayan hükümetler arası kuruluş olan ECMWF'nin hava durumu tahminini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ocak, Şubat ve Mart aylarında Marmara bölgesinde, İstanbul dâhil, normallerin üzerinde kar bekleniyor. Çevresine göre daha fazlalar alacak olmasının sebebi vortex olayı. Geçen Kış 24 Ocak'ta yaşadığımız türde kar yağışları. Kaynak; Dünya'nın en güvenilir modeli olan Ecmwf..."

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ülke geneli ve İstanbul'a kar yağışının 5 Aralık'ta gelebileceğini ifade eden Ökten, "Dikkat! 5 Aralık'ta Ülkemize, İstanbul dahil, kar yağışları gelebilir. Hem Avrupa hem de Amerika meteoroloji modelleri hemfikir. Yakından takip ediyorum. Kar ile erken tanışabiliriz" dedi.