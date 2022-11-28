Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: "İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: "İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor"

Türkiye son günlerde soğuk havaların etkisi altına girdi. Kış turizminin önemli noktaları Kayseri Erciyes ve Bursa Uludağ'ın yanı sıra doğuda birçok ilde kar yağışı etkili oldu.

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

İstanbullular kar yağışının kente ne zaman geleceğini merak ederken isabetli hava durumu tahminleriyle dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı için tarih verdi.

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

VORTEX'E DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kerem Ökten, orta ve uzun vadeli başarılı hava tahminleri yapmayı amaçlayan hükümetler arası kuruluş olan ECMWF'nin hava durumu tahminini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ocak, Şubat ve Mart aylarında Marmara bölgesinde, İstanbul dâhil, normallerin üzerinde kar bekleniyor. Çevresine göre daha fazlalar alacak olmasının sebebi vortex olayı. Geçen Kış 24 Ocak'ta yaşadığımız türde kar yağışları. Kaynak; Dünya'nın en güvenilir modeli olan Ecmwf..."

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ülke geneli ve İstanbul'a kar yağışının 5 Aralık'ta gelebileceğini ifade eden Ökten, "Dikkat! 5 Aralık'ta Ülkemize, İstanbul dahil, kar yağışları gelebilir. Hem Avrupa hem de Amerika meteoroloji modelleri hemfikir. Yakından takip ediyorum. Kar ile erken tanışabiliriz" dedi.

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
Son Haberler
"Acı çekmek istemiyorum" diyerek hastalığını açıklamıştı! Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
"Acı çekmek istemiyorum" diyerek hastalığını açıklamıştı! Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
Zincir marketler, vatandaşlarla dalga geçmeye başladı! Yapılan indirimin tutarı tepki çekti: "Milletle dalga geçiyorlar"
Zincir marketler, vatandaşlarla dalga geçmeye başladı! Yapılan indirimin tutarı tepki çekti: "Milletle dalga geçiyorlar"
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel mobil uygulama
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel mobil uygulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuştu! "Bizim kardeşliğimiz her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuştu! "Bizim kardeşliğimiz her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce sahiptir"
Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı!
Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı!
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
MSB açıkladı: 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
MSB açıkladı: 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var