Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kahraman Babam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Biz de diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Kahraman Babam 3. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜM İZLE

Nazım’a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan’ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır. Tufan’ı konuşturmak için aldığı risk Yonca ile yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Yonca gerçekten zor durumda kalmıştır. Uğur şimdi Yonca’ya haklı olduğunu ispatlamak zorundadır. Onu ikna etmeye çalışır. Yonca Uğur’un verdiği savaşta haklı olup olmadığını anlamaya çalışırken korkunç bir olaya tanıklık edecektir.

Kızıyla görüşmesine izin verilmeyen Uğur hasret içindedir. Ömrüm ise okulda yapılacak etkinliğe babası katılamayacağı için çok üzgündür. Cem dayısı olarak etkinliğe katılabileceğini söyler. Bu bir nebze de olsa Ömrüm’ü mutlu eder. Okuldaki etkinliği duyan Uğur deliye döner. Uğur yasağa, Cem’e ve Yonca’ya rağmen okula gidebilecek midir?

Yavuz’un hırsı uğruna kurguladığı tezgahlar son hız devam etmektedir. İnsanların neresinden kolay yakalanacağını bilen Yavuz, bu kez kıvılcımı pek de uzak olmayan bir yerden tutuşturacaktır.

İtfaiyeciliğe babasının korumasında başlayan Murat bir an önce kendini kanıtlamak için çabalar. Gözü karalığı Tolga’nın öfkelenmesine neden olacaktır. Murat’ı gün sonunda beklemediği büyük bir ders beklemektedir.

Bir yanda evlilik hayalleri kuran İlker ve Menekşe; diğer yanda kızının istikbalinin kararmamasını, kendisi gibi olmamasını isteyen Ayşe… Sevda mı galip gelecek, mantık mı?

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM İZLE