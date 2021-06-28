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Kahraman Babam 4. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Kahraman Babam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 4. bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kahraman Babam 4. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle linklerine yer verdik...

Kahraman Babam 4. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle

Başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çeken dizi Kahraman Babam pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Kahraman Babam 4. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAHRAMAN BABAM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAHRAMAN BABAM SONBÖLÜM İZLE

Uğur düşmanın hemen yanı başında, arkasını bir dönse görecek kadar mesafede olduğunu sezmeden araştırmalarına devam etmektedir. Yonca gözü önünde can veren Tufan’ın Uğur ile bir davası olduğunu öğrenmiştir. Yonca hayatında ilk defa bu kadar yakından karşılaştığı ölümün hesabını Uğur’dan soracaktır. Savcıdan da önce…

Cem’in değil de Uğur’un Ömrüm’ün okulundaki etkinliğe katıldığını öğrenen Zehra küplere biner. Ömrüm’ü kaybetme korkusu ona hatalar yaptıracaktır. Ömrüm’ü Uğur’dan tamamen koparmak için şeytani bir plan hazırlar.

Düşmanını dost edinmeyi seven Yavuz karargaha sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Tekstil fabrikası yangınında raporu hazırlayan itfaiyecileri yakından tanımak istemektedir. Paranın açamayacağı kapı, örtemeyeceği kir olmadığını düşünen Yavuz, Tolga’nın maddi sıkıntılar çektiğini öğrenir. 

İlker’in annesi Adalet aniden İstanbul’a döner ve hiç vakit kaybetmeden Ayşe’nin kapısını çalar. Ayşe, İlker ve Menekşe konusunun ciddiye binmek üzere olduğunu anlamıştır. Buna izin vermeye de hiç niyeti yoktur. 

Ayşe’nin Adalet’e anlattıkları İlker ile Menekşe’nin ilişkisinde onulmaz yaralar açacaktır. Öte yandan Furkan Menekşe’ye teşekkür etmek için bir hediye verir. Bu hediye Menekşe’nin başına büyük sorunlar açacaktır. 

KAHRAMAN BABAM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 SHOW TV KAHRAMAN BABAM 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Kahraman Babam 4. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle

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