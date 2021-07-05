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Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Kahraman Babam merakla beklenen yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle

Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kahraman Babam dizisi yeni bölümüyle Show TV ekranlarına geliyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜM İZLE 

Kızıyla kendi evinde vakit geçiren Uğur dünyanın en mutlu insanıyken şimdi de onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zehra’nın oyununa gelmiştir. Ömrüm babası ile Zehra arasında sıkışıp kalmıştır. Yaşadıkları Zehra ve Cem’in büyük bir bedel ödemelerine neden olacaktır.

Kızı için çabalayan Uğur’la vakit geçirdikçe onun samimiyetine inanan Yonca, Uğur’a destek olmaya başlamıştır. Profesyonelce yardım ettiği Uğur’a karşı farkında olmadan başka türlü de bir yakınlık duymaya başlamıştır. Hisleri hiç karşılıksız değildir.

İlker Adalet’in anlattıklarıyla yıkılır. Menekşe’nin kendisine yalan söylediğini öğrenmiştir. İlker ve Menekşe bu yüzden birbirlerine girer. İkili arasında gerilim tavandır. Bu arada Yavuz’un Tolga’yla henüz işi bitmemiştir. Samimiyeti arttırmak niyetiyle Menekşe’yi ve ailesini akşam yemeğine davet eder. Tolga’nın Furkan’la karşılaşması Ayşe’yi ve Menekşe’yi zor duruma düşürecektir. Ayşe yemeğe engel olabilecek midir?

Yavuz’un planının sekteye uğraması B planını devreye sokmasına neden olacaktır. Yavuz yine parayı kullanarak kundak işinden kalan tüm pürüzleri çözmeyi planlamıştır. Ancak yaptığı hamle Uğur’u durdurmak yerine daha da hırslanmasına neden olur. Uğur çeteyle bağlantı kurabileceği yerin kebapçı olduğunu keşfetmiştir artık. Karısının katilini bulmak uğruna hayatını, mesleğini, her şeyini kaybetmeyi göze almak üzeredir.

KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 SHOW TV KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM İZLE 

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