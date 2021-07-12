Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kahraman Babam'ın yeni bölümünde Yonca'nın Uğur'a doğru çekildiğini göreceksiniz. Diziyi ilk bölümden beri kaçırmadan izleyenler için haberimizde Kahraman Babam 6. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izle linklerine yer verdik...

KAHRAMAN BABAM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜM İZLE

Yakaladığı ipuçları birbiri ardına çözen Uğur, soluğu düşmanın ininde, kebapçıda almıştır. İçine girdiği karanlık tünelin ucunun beklediği yere çıkacağını çok iyi bilmektedir. Bir hayli ilerlediği davasını terk etmeye hiç niyeti yoktur. Artık karargah ile kebapçı arasında mekik dokuyacaktır. Düşman ile dost olmak için en az düşman kadar ellerini kirletmek gerekir. Uğur önündeki iki yoldan hangisini seçecektir.

Uğur ve Yonca’yı baş başa yakalayan Emre küplere biner. Bu olay Emre’nin takındığı maskelerin bir bir düşmesini sağlayacaktır. Yonca uzun süredir tereddütte olduğu bu ilişkide kendi isteklerini ve arzularını fark edecektir. Yonca farkında olmadan hızla Uğur’a doğru çekilmektedir.

Tolga’nın maddi sıkıntıları iyiden iyiye gün yüzüne çıkmıştır. Bu sıkıntıların evin içine, Ayşe’nin alışverişine de yansıması bardağı taşıran son damla olacaktır. Yavuz’un planladığı tanışma yemeği tüm bu olayların üzerine tuz biber ekecektir. Boş yere yemek planlamayacağı aşikar olan Yavuz’un Tolga’ya ikisinin de iyiliğine olduğunu düşündüğü bir teklifi vardır.

Menekşe’yi kaybetmeyi hiçbir şart altında göze alamayan İlker itfaiyedeki olaydan büyük bir ders çıkarır. Annesini karşısına alma pahasına da olsa Menekşe ile konuşmaya, sorunları çözmeye karar vermiştir.

KAHRAMAN BABAM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV KAHRAMAN BABAM 6. BÖLÜM İZLE