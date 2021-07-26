Kahraman Babam 7. bölüm final full, tek parça izle | Kahraman Babam final izle

Kırmızı Kamyon olarak başlayan ve Kahraman Babam ismiyle devam eden dizi 7. bölümde izleyenlere veda ediyor. Dizinin son bölümünü kesintisiz internetten izlemek isteyenler için haberimizde Kahraman Babam 7. bölüm final full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam final canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAHRAMAN BABAM 7. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | KAHRAMAN BABAM FİNAL İZLE

Uğur karısının katillerinin peşinde atılacak son bir adımı kalmıştır artık. Bir kıvılcım ile başladığı yolculuğu büyük bir yangın olup daha kimleri yutacaktır?

Ömrüm’ün velayet davasında zora düşen Yonca’yı büyük bir açmaz beklemektedir. Mesleki olarak bir karar vermesi gereken Yonca, tüm duygusallığını bir kenara alarak bir karar vermek zorundadır artık. Bir yanda abisi ve yeni ayrıldığı ilişkisi diğer yanda kızının davasında beraber yol yürüdükleri Uğur…

Kardeşinin intikamı için Uğur ile birlikte yol almaya razı olan Cem’i sıkıntılı günler beklemektedir. Gururundan düşen burnunun üzerine basan Cem, Ömrüm ve Ömrüm’ün mutluluğu için kendi hayatını ıska geçecektir.

Yıllardır kurduğu ustalıklı tezgah yıkılan Yavuz, iyiden iyiye köşeye sıkışmıştır. Bu sıkışmışlık onu tahmin edilemez bir hale getirmiştir. Yavuz büyük kararlar almanın arifesinde kendini yeniden var etmek için Uğur ile karşı karşıya gelir.

KAHRAMAN BABAM 7. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV KAHRAMAN BABAM FİNAL İZLE