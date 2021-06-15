Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz kendini Bodrum'a attı! Fiziğiyle mest etti, bakan bir daha baktı!

Geçtiğimiz ocak ayında 3 yıllık evliliğini bitiren 28 yaşındaki güzel oyuncu şu sıralar yayın hayatına Show TV kanalında yeni başlayan dizi Kahraman Babam'da rol alıyor. Dizinin çekimlere ara vermesinin ardından kendisini Bodrum'a atan Deniz, düzgün fiziğiyle görenleri mest etti.

KIZ KIZA TATİL

3 yıllık eşi Erçin Karabulut'tan boşanan güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İddialar karşısında sessizliğini korumayı sürdüren Nilay Deniz, bir kadın arkadaşıyla Bodrum Yalıkavak'ta tatile çıktı.

3 GÜNLÜK KAÇAMAK

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri çeken oyuncu, havuz başında güneşlenmesinin ardından sıcaktan bunalıp havuza atladı.

Başarılı oyuncu Deniz, 3 günlük Bodrum kaçamağının ardından yeni başlayan diziden ayrılacağı öğrenildi

HER ŞEYİ SİLDİ

Öte yandan Nilay Deniz, geçtiğimiz ocak ayında üç yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut’tan boşanmıştı.

Bir röportajında "Evlilik harika bir şey. Sorumluluk arttıkça bendeki sevgi de artıyor” şeklinde açıklama yapan Nilay Deniz, eşiyle fikir ayrılığı nedeniyle evliliğini yürütemedi.

Boşanmadan önce evini ayıran Deniz, eşiyle çekildiği video ve fotoğrafları da silmişti.

Deniz, boşanmadan önce, evini ayırmış hatta eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silmişti.

BİRÇOK DİZİDE BAŞARI SERGİLEDİ

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Nilay Deniz, Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı. Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırdı. Son olarak 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karakterine hayat vermiştir.