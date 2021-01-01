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  3. Kahraman Emniyet müdürünün rehineyi kurtarma anı kameralarda!

Kahraman Emniyet müdürünün rehineyi kurtarma anı kameralarda!

Şişli'de film gibi anlar kameralara yansıdı. Özel bir cerrahi tıp merkezine gelerek hemşireyi rehin alan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Rehin alınan hemşire Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan tarafından kurtarıldı.

Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezinde 15.30 sıralarında meydana gelen olayda  Ramazan K.(30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla burada çalışan hemşire Hayrünnisa C.'yi rehin aldı.

Kahraman Emniyet müdürünün rehineyi kurtarma anı kameralarda!

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başladı.

Şahsın ikna olmaması üzerine ise, saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K'yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtardı. 

Olayın ardından emniyete götürülen ve işsiz olan Ramazan K.'nın burada ifadesi alındıktan sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Saldırganın emniyette "yaralama", "tehdit" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Kahraman Emniyet müdürünün rehineyi kurtarma anı kameralarda!

HEMŞİRENİN, ABLASIYLA KAÇTIKTAN SONRA EVLİ OLDUĞU ÖĞRENMİŞ

Olayı gerçekleştiren şahsın ifadesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Ramazan K., hemşire Hayrünnisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra kadının evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ramazan K.'nın bu süreçte Şeyma D.'ye altın para verdiği ancak evli olduğunu öğrenip ayrılmalarından sonra ise Şeyma D.'nin geri istediği altın ve paraları geri vermediğini belirtti. Bu sebepten dolayı ailesiyle arasının bozulduğu öğrenilen Ramazan K.'nın Şeyma D.'ye ulaşamaması üzerine kardeşi Hayrünnisa C'yi çalıştığı tıp merkezine giderek rehin aldığı ortaya çıktı.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Öte yandan olay esnasında hemşireyi bırakması için ikna olmayan Ramazan K.'ya Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin organize çalışması devam ettiği esnada Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın bir anlık boşluğundan yaralanarak saldırganı etkisiz hale getirdiği belirlendi. Bu sayede kurtarılan hemşirenin saldırganın elinden alındığı ve saldırganın da ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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