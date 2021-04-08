Ardahan'da elektrik direklerini çalarak ahır inşa ettilerApartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardıTHY Basın Müşaviri Yahya Üstün kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadıAlzheimer hastaları müzikle terapi görüyorKusurlu doğum kontrol hapı dağıtıldı, en az 170 kadın hamile kalarak mağdur oldu!Pendik'te Dünya Masa Tenisi Gününde efsane turnuva!Sabancı'dan sağlık çalışanlarına jest! Ailelerine eğitim desteği verilecekElektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2021Van’da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için seminer düzenlendi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının susuz kalmaması için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da farkındalık oluşturuyor. Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Ekipler yerleştirilen su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.

"DOSTLARIMIZ ALLAH'IN EMANETİ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarının kendilerine Allah'ın bir emaneti olduğunu belirterek, "Aynı yaşam alanını, aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımız için elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Soğuk kış günlerinde mama ve yemlerini eksik etmiyoruz. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde ücretsiz olarak tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Onlara yeni yuvalar buluyoruz. Can dostlarımıza karşı duyarlı olmak en önemli hassasiyetlerimiz arasında yer alıyor. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Oğuz ayrıca, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT