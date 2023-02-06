Kahramanmaraş depremi geçmiş olsun paylaşımları 2023 Resimli deprem mesajları, sözleri

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar deprem ile ilgili bilgi almak için araştırmalarda bulunuyor. Sosyal medyada ise duyarlı olabilmek adına vatandaşlar Kahramanmaraş depremi geçmiş olsun paylaşımları 2023 Resimli deprem mesajları, sözleri haber sitemizde.

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Kahramanmaraş depremi geçmiş olsun paylaşımları 2023 Resimli deprem mesajları, sözleri

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar yoğun kar yağışının etkisi altında iken gece saat 4 sularında 10 ili de etkileyen büyük bir deprem meydana geldi. Vatandaşlara yardım eli uzatılırken sosyal medya kullanıcıları duyarlı olabilmek ve depreme karşı uyarılarda bulunmak adına, Kahramanmaraş depremi geçmiş olsun paylaşımları 2023 Resimli deprem mesajları, sözlerini aratmakta. İşte Kahramanmaraş depremi geçmiş olsun paylaşımları 2023 Resimli deprem mesajları, sözleri...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMLARI 2023 RESİMLİ DEPREM MESAJLARI, SÖZLERİ

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Allah'ım sen birlik ve beraberliğimizi doğal afetlerle sınama yarabbi! Deprem hepimizi derinden üzdü, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir an önce deprem artçılarının geçmesi dileğiyle, Allah cümlemizi korusun inşallah...

Depremlerin bittiği ve bir an önce eski günlere dönmemiz dileğiyle...

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Deprem öldürmez, bina öldürür.

Bilinçli ve tedbirli olun Depremi önleyemezsiniz, ama depremle baş edebilirsiniz.

Sağlam temel, depreme engel.

Unutma önceden hazırlıklı olmak, hayat kurtarır.

Depremi göremeyiz ancak hissederiz, tedbirsizlikten can ve mal kaybederiz.

Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.

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En erken uyarı sistemi, belleğinizdir!

Deprem bizleri bulmadan biz sağlam binalar bulalım.

Deprem öldürmez, bina öldürür!

Unutulmamış unutkanlığımızdır deprem!

Güzeler güzeli Allah'ım deprem felaketinden bizleri koru.

Allah’ım bu en büyük felaketten bizleri koru.

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Bizi depremi önceden fark edip uluyan köpeklerden ve çırpınarak öten kuşlardan bir şeyler ayırmalı.

Hiç tanımadığım adam, hiç tanımadığım kadın, hiç tanımadığım çocuk, sizi özlüyorum... Bir akrabamı aldın benden, bin sızı çektin yüreğimden, çok tanıdığım Ahmet abim, seni özlüyorum...

Depremde vefat eden binlerce insanımızı rahmetle anıyoruz. Çok öldük biz o gün...

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Rabbim büyük felaketlerden korusun cümlemizi. Deprem'i hisseden herkese büyük geçmiş olsun. Bu depremde ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu bir defa daha öğrendik. Allah'ım beterinden korusun, inşallah yıkım, can kaybı yoktur.

Allah'ım deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yardımını esirgeme, sen onların destekçisi ol, tekrarını gösterme yarabbim. Amin!

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Yine bir gün boyunca sadece depremi, deprem sigortasını, nasıl adımlar atılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşup bir gün sonrasına her şeyi unutmuş olarak uyanacağımız gün geldi.

Rabbim büyük felaketlerden korusun cümlemizi. Deprem'i hisseden herkese büyük geçmiş olsun. Bu depremde ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu bir defa daha öğrendik. Allah'ım beterinden korusun, inşallah yıkım, can kaybı yoktur.

Allah'ım deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yardımını esirgeme, sen onların destekçisi ol, tekrarını gösterme yarabbim. Amin!

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Deprem konusunda yetkililer hassas davranarak yüksek binalara izin verilmemelidir.

İnsanlar sadece depremlerle değil, yıkılan binalar tarafından öldürülüyor. Shigeru Yasağı

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Bir deprem, yasanın vaat ettiği ama pratikte korumadığı şeyi başarır, tüm insanların eşitliği. Ignazio Silone

Deprem, tsunami ve nükleer santrallerin mevcut durumu, bir bakıma 2. Dünya Savaşından bu yana geçen 65 yılın en şiddetli krizidir. Naoto Kan

Deprem anında nasıl davranmamız gerektiğine dair halen yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Bu konuda acilen bir eylem planı geliştirilmeli. Toplum deprem konusunda eğitilmelidir.

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Tüm dünyada ve yurdumuzda binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan bu doğa olayına karşı bilinçli olmak alınacak tedbirlerin en önemlisidir. İnsanın hayatı boyunca yapmış olduğu birçok ihmal söz konusudur. İşte bu ihmallerin en basitleri ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu ihmalleri ortadan kaldırmaya oturacağınız binanın depreme dayanıklılığını araştırmakla başlamalısınız. Daha sonra eşyalarınızın montaj ve kurulumundaki ihmalleri araştırmalısınız. Küçük bir sarsıntıda devrilen dolap, raf ya da eşyalar unutmayın ki en büyük ölüm sebebidir.

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Yine bir gün boyunca sadece depremi, deprem sigortasını, nasıl adımlar atılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşup bir gün sonrasına her şeyi unutmuş olarak uyanacağımız gün geldi.

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Allah’ım ülkemizin ve dünyanın hiçbir yerini açlık, susuzluk, deprem ve benzeri afetler ile imtihan etme… Âmin.

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