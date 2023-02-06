Kahramanmaraş depremi! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinin enkaz altında olduğunu açıkladı!

Türkiye, 6 Şubat sabahına Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gelen acı deprem haberiyle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 7,4 şeklinde açıklanan depremin şiddetti daha sonra 7,7 şeklinde revize edilerek güncellendi. Deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonraki en büyük deprem olarak tarihe geçti.

Deprem Kahramanmaraş'a yakın 10 ilde etkili oldu, bir çok komşu şehirlerde yıkımlar oluşurken göçün altında kalan vatandaşlara ulaşmak için aralıksız çalışmalar devam ediyor.

HÜSEYİN YAYMAN'IN AİLESİ GÖÇÜK ALTINDA!

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın depremden çok büyük şekilde etkilendiğini canlı yayında açıkladı. Yayman "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde" dedi.