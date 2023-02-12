Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketi nedeniyle binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi, yaralanan vatandaşların tedavileri de sürüyor. Deprem felaketi kalplerde ve akıllarda dayanılması güç acılar bıraktı. Bu acıları en çok hisseden vatandaşlardan biri de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman oldu. Yayman'ın 11 yakını deprem felaketinde yaşamını yitirdi.

"DUYGULARIMI ANLATMAM ÇOK ZOR"

Yayman, yaşadığı zorlu süreci gözyaşları için ATV Haber'e anlattı. "Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar" ifadesini kullanan Yayman şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın."

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Yayman, "Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz" dedi. Yayman şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabi duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor. Burası 2 abimin yaşadığı evdi. Bir abim ve eşi sağ kurtuldu diğer abim ve eşi vefat etti. Abimim kızı vefat etti 2 torunu vardı biri vefat etti. Burada çok büyük bir acı var."

Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çiçek kokulu Ablamı

Sırdaşım abimi

Kıymetli Yengemi

Değerli Eniştemi

Emine halamı

Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı

Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim

Acımızı; Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz

Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız."