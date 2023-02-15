Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkım oluşturduğu Hatay'da tarihi yapılar zarar gördü. Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii, Hatay Devleti Meclisi ve Antakya Ulu Camii depremde zarar gördü.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle sarsıldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilden biri olan Hatay deprem nedeniyle büyük bir yıkım yaşadı.

Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

Binlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına neden olan depremler, evlerin, kamu binalarının yanı sıra tarihi yapıların da zarar görmesine neden oldu.

Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

TARİHİ YAPILAR HARAP OLDU

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok vatandaşın ziyarete geldiği 1938 yılında inşa edilen Hatay Devleti Meclisi, 18’inci yüzyılda yapılan Antakya Ulu Camii ve 7’inci yüzyılda inşa edilen Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami deprem sonrasında yerle bir oldu.

Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

Yaşanan depremin ardından binaların yanı sıra Antakya’nın tarihi dokusu da ciddi derecede hasar aldı.

Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

Kahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndüKahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndüKahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndüKahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndüKahramanmaraş depremi Hatay'ı yerle bir etti! Tarihi yapılar harabeye döndü

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