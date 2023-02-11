Kahramanmaraş depreminde sapasağlam kaldı! O binanın yıkılmama nedeni her şeyi anlatıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi.10 ilde 13.5 milyon vatandaşı derinden etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti, yaralandı. Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta Mimar ve Mühendisler Odası binası hasar almayan ender yapılar arasındaydı.

"KONTROLLERİ ÇOK DÜZGÜN YAPILDI"

Bu konuda Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Yunus Emre Kaçırmaz açıklamalarda bulundu. Binanın yeni yönetmeliğe uygun olarak en son tekniklerle yapıldığını kaydeden Yunus Emre Kaçırmaz, " Binamız en son tekniklerle yapıldı. Kontrolleri çok düzgün ve sağlam yapıldı. 99 öncesi yapılan çok katlı binalar fazla yıkıldı. Güçlü kiriş zayıf kolon sistemi uygulanan binalar çok fazla yıkıldı. Artık mimarların, mühendislerin, jeologların atık zeminle binanın entegrasyonunu net bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu net bir şekilde görüldü" diye konuştu.

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Emre Kaçırmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıkımda meslektaşlarımızın yüzde yüz sorumluluğu yoktur diyemem ama sorumluluklarımız çok az vardır. Şöyle ki özellikle 2007-2012 döneminden sonraki yapılan binalar güncel yönetmeliklerle sıkı bir şekilde denetleniyor. Beton numuneleri ve demiri sağlam bir binaya mühendis de bir şey yapamıyor."

DENETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Müteahhitlerin daha iyi denetlenmesi gerektiğini ifade eden Kaçırmaz, "Şeflerin şantiyelerde birebir durması gerekiyor. Bunlar artık açığa çıktı. Kağıt üstünde mühendislikler ve müteahhitlikler olmayacak artık" dedi.

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"99 ÖNCESİ BİNALARIN HEPSİ YIKILMIŞ"

Kahramanmaraş'ta 1999 senesi öncesi yapılan binaların hemen hemen hepsinin yıkıldığını belirterek şunları kaydetti:

" 99 öncesi binaların hemen hemen hepsi yıkılmış. 2000-2001 yılında yapılan binalar ayakta. 99’un acısı taze olduğu için o dönem yapan arkadaşlar hassas davranmış. 2007-2010 aralığında bir yıkım var. 2017 yılından sonra yapılan binalarda ise çok yıkılan yok. Yıkılan bina çok az.”