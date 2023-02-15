Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe ışıklar parladı, şehir karanlığa gömüldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Şairler Tepesi'ndeki bir kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye'yi 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Asrın felaketi 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan deprem felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam diyor.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe ışıklar parladı, şehir karanlığa gömüldü

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktadan gören Şairler Tepesi'ndeki Ağır Dağı'ndaki teras kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe ışıklar parladı, şehir karanlığa gömüldü

ŞEHİR KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Görüntülerde peş peşe ışık parlamaları, gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü görüldü.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe ışıklar parladı, şehir karanlığa gömüldü

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