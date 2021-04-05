Kahramanmaraş KMTSO Başkanı'ndan KOBİ'lere destek çağrısı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemi sürecinde Kahramanmaraş'ta istihdamın yüzde 8,1 arttığını belirterek, KOBİ'lere desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

"HAMMADDE SIKINTISI YAŞIYORUZ"

Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ta üretimin devam ettiğini, işletmelere yeterince sipariş geldiğini ancak hammadde sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Önümüzdeki aylarda kapasite artıyor diye haber aldık, seviniyoruz ama 4 aydan beri siparişi aldıkları müşterinin istediği hazır olan malı gönderemedik. Bu, tabii ki stok maliyetlerine, depo ücretlerine de yansıyor. Mal gitmeyince para gelmiyor, para gelmeyince ödeme yapamıyoruz. Böyle bir döngünün içindeyiz" dedi.

Küçük işletmelere destek olunması gerektiğini belirten Balcıoğlu, "Küçük işletmelerin hayatta kalması için kısa çalışma ödeneği devam etmeli" dedi. Kahramanmaraş'ta ihracat ağırlıklı çalışan işletmeler olduğunu hatırlatan Balcıoğlu, "Onlar da bugünlerde tüm dünyanın ortak sıkıntısı olan konteyner yetersizliği ile karşı karşıya. Özellikle iki ana sektörümüzde bu sıkıntı yaşanıyor. Biri tekstil, diğeri paslanmaz çelik mutfak eşyası. Malı gönderemedikleri için stoklar şişiyor. Maalesef konteyner de bulamıyorlar. Gelen konteyner de 3 kat fiyatına geliyor" ifadesini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı