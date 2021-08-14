Kahramanmaraş yangın söndürme uçağı mı düştü? uçak kazası son durum ne? Ölü ve yaralı var mı?

Alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun üzerine içerisinde 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu 7 vatandaşın bulunduğu Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı sevk edildi. Daha sonra uçak bilinmeyen bir nedenle düşünce Kahramanmaraş yangın söndürme uçağı m düştü? uçak kazası son durum ne? Ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...





KAHRAMANMARAŞ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MI DÜŞTÜ? UÇAK KAZASI SON DURUM NE?

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alana yıldırım isabet edince yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ancak Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

Öte yandan yangın söndürme uçağında 5'i Türk 2'si yabancı uyruklu 7 personelin bulunduğu ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düşen uçakta bulunan personelin sağlık durumu bilinmiyor.