Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan büyük depremler sonrası 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş binlerce kişi ise çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Deprem felaketinden sonra bölgede artçı sarsıntılar ise hala devam ediyor.

Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde saat 17.35 sularında yerin 8.7 km derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede herhangi bir hasar ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

SON DEPREMLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN

Bölgede yaşanan depremleri öğrenmek için Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.