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  3. Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki gencin acı ölümü!

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki gencin acı ölümü!

Kahramanmaraş’ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki gencin acı ölümü!

Onikişubat İlçesi, Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı’nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Mehmet Gül ve 18 yaşındaki Mahmut E. kız meselesi yüzünden kavga çıktı. 

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki gencin acı ölümü!

Sözlü olarak başlayan kavganın giderek şiddetlenmesi üzerine Mehmet G. tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesi ile yere yığılan Mehmet G. olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan Mahmut E.’yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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