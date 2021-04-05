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Kahramanmaraş'ta 35 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 35 bin sokak hayvanına yuva oldu.

Kahramanmaraş'ta 35 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 35 bin sokak hayvanına yuva oldu. Tesiste yaklaşık 2 milyon TL'lik yenileme ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle sivil katılıma kapalı olarak gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, "Bizimle aynı dünyaya ev sahipliği yapan hayvanlar, bize en masum emanettir. 2012 yılından bu yana hizmet veren bakımevimizde toplamda 35 bin hayvanımıza ev sahipliği yaptık. Bakımlarını, aşılarını, tedavilerini yaparak, onları sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Gece gündüz demeden Alo 153 hattı ile şehrin her bir köşesinden gelen ihbarları yerinde değerlendiriyoruz. Sadece bu yıl 4 bin adet sokak hayvanını bakımevimizde misafir ettik. Tüm aşılarını, bakımlarını, tedavilerini yaparak kayıt altına aldık, 100 hayvanımızı yeni yuvasına kavuşturduk, tedavileri tamamlanan ve işaretlenen diğer sokak canlılarımızı da doğal ortamlarına bıraktık. Sokak Hayvanlarımızın barınma ve beslenme problemlerini ortadan kaldırmak adına şehrimizin 30 farklı noktasına kulübeler ve beslenme üniteleri yerleştirdik. Onlara doğal ortamlarında hem barınma hem de beslenme imkanı sunduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 35 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu!

Kahramanmaraş'ta 35 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu!

Kahramanmaraş'ta 35 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu!

Kahramanmaraş'ta 35 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu!

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