Kahramanmaraş'ta akıl almaz tır kazası! Tırlar çarpıştı, yol savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Halil Gül (40) idaresindeki 46 BP 495 plakalı tır, Narlı Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Tugay Turgut'un (30) kullandığı 14 FM 028 plakalı tıra arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücülerden Gül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Turgut ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı