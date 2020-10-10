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Kahramanmaraş'ta bazı evler yangın nedeniyle boşaltılıyor

Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde dün başlayan ve 35 hektarlık alanı kül eden yangında tedbir nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta bazı evler yangın nedeniyle boşaltılıyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın, kontrol altına alındı.

35 hektarlık alanın zarar gördüğü alandaki soğutma çalışmalarına Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek vermeye başladı.

Kahramanmaraş'taki orman yangını devam ediyor

"TÜM ŞÜPHELERİN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Öte yandan, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor.

Yangın nedeniyle ekipler Kuzgun Mahallesi'ndeki bazı evleri tedbir amacıyla boşaltmaya başladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildiği söyledi.

Kahramanmaraş'taki orman yangını devam ediyor

Ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını anlatan Coşkun, "Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar, çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor." dedi.

Kahramanmaraş'taki orman yangını devam ediyor

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığına dikkati çeken Coşkun, "Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki orman yangını devam ediyor

Kahramanmaraş'taki orman yangını devam ediyorKahramanmaraş'taki orman yangını devam ediyor

Berna Akkaya
Editör


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