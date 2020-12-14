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  3. Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sokak ortasında kendisini karnından vurdu

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sokak ortasında kendisini karnından vurdu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ulu Cami Meydanında meydana gelen olayda bir vatandaş kendisini elindeki silahla karnından vurarak yaraladı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sokak ortasında kendisini karnından vurdu

İddiaya göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen fabrika işçisi İbrahim A. (38), meydandaki Tarihi Taş Mescidi çevresinde silahla karnından kendisini vurarak yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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