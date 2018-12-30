Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli "eğitime 1 gün ara verildi"
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçeleri ile Andırın ilçesindeki okulların büyük kısmında kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçeleri ile Andırın ilçesindeki okulların büyük kısmında kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kahramanmaraş geneli etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey ilçelerinden Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit, Nurhak ile Andırın ilçesindeki okulların büyük kısmında yarın 1 bir gün ara verildi.
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