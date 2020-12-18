Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçinin feci sonu!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çatı profilini yapmak için bir evin çatısına çıkan 40 yaşındaki işçi Ali Denizdurduran, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen işçinin yakınları Denizdurduran'ı o halde görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kazma Bağları-Karasevmez mevkisinde meydana gelen olayda, demir doğrama ustası Ali Denizdurduran, bir evinde profil çatı işini yaparken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İŞ KAZASI KURBANI...
40 yaşındaki Denizdurduran çıktığı çatıda elindeki demirin evin üst kısmından geçen yüksek gerilim hattına temas ettirmesi sonucu akıma kapılarak bir anda yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, akıma kapılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından Denizurduran’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.