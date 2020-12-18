Kahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelen kazada İ.E.K.'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular'ın otomobiline çarptı. Sular'ın otomobili şiddetli çarpmanın etkisiyle önce park halindeki araçlara ardından bir ağaca çarparak durabildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı.

İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Harun Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.