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Kahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralı kurtulduğu trafik kazası meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.E.K.'nin kullandığı otomobilin kırmızıda bekleyen Harun Sular'a çarpması sonucu feci kaza yaşandı. Kazada ağır yaralanan Sular kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelen kazada İ.E.K.'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular'ın otomobiline çarptı.  Sular'ın otomobili şiddetli çarpmanın etkisiyle önce  park halindeki araçlara ardından  bir ağaca çarparak durabildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı.
İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Harun Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar varKahramanmaraş’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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