Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı

Alınan bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
İki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Z.A. ve H.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalarla 1’i bebek 7 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.