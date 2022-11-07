Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı

Alınan bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

İki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Z.A. ve H.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalarla 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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