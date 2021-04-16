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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsüne hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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