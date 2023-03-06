Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu! Depremzedeler zor anlar yaşadı

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, çadırlarda yaşayan depremzede vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu! Depremzedeler zor anlar yaşadı

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok vatandaş evlerini kaybederek, kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı. Hava muhalefetinden dolayı zor anlar yaşayan depremzede vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu! Depremzedeler zor anlar yaşadı

HAVA DURUMU VATANDAŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hava muhalefetinden olumsuz etkilendiklerini söyleyen bir vatandaş, “Hava şartları bir anda zorlaştı ve akşam saatlerinde yağmur yağdı. Bereket yağdı, bizim için iyi oldu ama bir yandan da evsizler, vatandaşlar ve çadırda kalanların zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun, devletimize zeval vermesin” dedi.

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu! Depremzedeler zor anlar yaşadı

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