Kahramanmaraş'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Ayağına çorabını giydi, üstsüz şekilde markete gitti!

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konulardan biri sokağa üstsüz şekilde çıkan vatandaşlar oldu. Özellikle bu durumlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken bu kez adres Kahramanmaraş oldu.

İddiaya göre bir vatandaş çırılçıplak şekilde markete giderken görüntülendi. Söz konusu görüntüde ayağında sadece çorap ve terlik olduğu görünen vatandaş, markete alınmadı.

İÇERİ ALINMADI, EVİNE GERİ DÖNDÜ

İçeriye alınmayan şahısın giyinmeyi unuttuğunu söyleyerek evine geri döndüğü ifade edildi.



