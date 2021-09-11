Kahramanmaraş'ta TIR'la çarpışan otomobildeki 1'i polis 3 kardeş öldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir otomobil ile TIR'ın çarpıştığı feci kazada 1'i polis 3 kardeş hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydan gelen kaza, Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde seyir halinde olan Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'la çarpışarak meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut, olay yerinde can verdi.
Yaşanan kazada hayatını kaybeden kardeşlerden biri olan Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.