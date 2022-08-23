Kahramanmaraş'taki bebeği gören inanamadı! Beyninin yarısı kafatasının dışındaydı! Daha 11 günlükken...

Kahramanmaraş’ta beyninin yarısı kafatası dışında doğan bebek görenleri şaşkına çevirdi. Özel Sular Akademi Hastanesi’ne getirilen bebek11 günlükken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kahramanmaraş'taki bebeği gören inanamadı! Beyninin yarısı kafatasının dışındaydı! Daha 11 günlükken...

Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi. Özel Sular Akademi Hastanesi’ne getirilen bebek burada 11 günlük iken ameliyata alındı.

Kahramanmaraş'taki bebeği gören inanamadı! Beynin yarısı kafatasının dışındaydı! Daha 11 günlükken...

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuşurken Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki bebeği gören inanamadı! Beynin yarısı kafatasının dışındaydı! Daha 11 günlükken...Kahramanmaraş'taki bebeği gören inanamadı! Beynin yarısı kafatasının dışındaydı! Daha 11 günlükken...

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