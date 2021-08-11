Kahreden haberi EDHO'nun senaristi duyurdu: Usta oyuncu Sabina Toziya yaşamını yitirdi!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Kahreden haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu.

Özdener, usta oyuncunun bir fotoğrafını paylaşarak, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

"TARİF ETMEM İMKANSIZ"

Sabina Toziya'nın vefat haberini alan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da usta oyuncuyla birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaratanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik…Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya ,diziden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

Altı sezon boyunca EDHO'da yer alan usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitmiş ve İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayılarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etmiş ve hemen ameliyatı alınmıştı Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncunun tedavisine Makedonya'da devam ediyordu.

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