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Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü?

Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Sabina Toziya hakkında sosyal medyada öldüğüne dair iddialar çıktı. Bunun üzerine oyuncunun sevenleri Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü? sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü?

Ünlü oyuncu Sabina Toziya, Muhteşem Yüzyıl ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son olarak Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya hakkında sosyal medyada öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Bunun üzerine sevenleri internette Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü? sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü?

SABİNA TOZİYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp, Makedonya'da doğmuştur. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlanlandıran 75 yaşındaki oyuncu,  2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştı. Ünlü oyucu bir süredir tümör tedavisi görüyordu.

Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü?

SABİNA TOZİYA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Sabina Toziya dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 75 Yaşındaki Sabina Toziya'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki set arkadaşları, oyuncunun ölümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Sabina Toziya'nın beynindeki tümörden kaynaklı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabina Toziya öldü mü, neden öldü?

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