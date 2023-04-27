Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!

6 Şubat depreminde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurarak intihar etti.

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Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!

Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurarak intihar etti.

Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!

BAHÇEDE OYNAYAN KIZINI EVE ÇAĞIRIP, BAŞINA ATEŞ ETTİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan'ı kaldıkları eve çağırdı. Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asya İrem Dayan'a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!

İNTİHAR EDEN BABA HAYATINI KAYBEDERKEN KIZI YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem Dayan'ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHA

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