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  3. Kahreden ölüm! Genç seslendirmen ve oyuncu hayatını kaybetti!

Kahreden ölüm! Genç seslendirmen ve oyuncu hayatını kaybetti!

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice’nin oğlu Avni Burak Yenice (30) hayatını kaybetti..

Kahreden ölüm! Genç seslendirmen ve oyuncu hayatını kaybetti!

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu olan Avni Burak  Yenice (30) beyin damarında çatlama olmasından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Twitter'da Yenice hakkında çok fazla tweet atıldı. Oyuncular Sendikası'da baş sağlığı dileyerek "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun " tweeti paylaştı.

Kahreden ölüm! Genç seslendirmen ve oyuncu hayatını kaybetti!Kahreden ölüm! Genç seslendirmen ve oyuncu hayatını kaybetti!

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