Kahreden ölüm! Genç seslendirmen ve oyuncu hayatını kaybetti!

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu olan Avni Burak Yenice (30) beyin damarında çatlama olmasından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Twitter'da Yenice hakkında çok fazla tweet atıldı. Oyuncular Sendikası'da baş sağlığı dileyerek "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun " tweeti paylaştı.