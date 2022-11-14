Kahvaltı yapmadan güne başlamayanlara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!

Haftanın ilk gününde vatandaşın cebini yakacak bir zam haberi daha geldi. Simit, poğaça ve soğuk sandviçlere zam yapıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahvaltı yapmadan güne başlamayanlara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin yanı sıra, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bazı tahıl ürünlerinin fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Buğday fiyatlarının artmasının ardından, unlu mamullere de zam yapılması kaçınılmaz oluyor.

Kahvaltı yapmadan güne başlamayanlara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!

SİMİT VE POĞAÇAYA 1 LİRA ZAM GELDİ

İstanbul genelinde bazı fırınlarda simit, poğaça ve sandviç gibi ürünlere zam yapıldığı öğrenildi. Zam, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle raflara yansımaya başladı. 5 liradan satılan simit ve poğaça 6 liradan, 15 liradan satılan sandviç ise 18 liradan satılmaya başlandı.

Kahvaltı yapmadan güne başlamayanlara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!

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