Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Kahve severlerin gözde mekanlarından birisi olan ve tüm Dünya'da ilgi ile alışveriş yapılan Starbucks tüm kahve fiyatların yeni bir zamma gitti. İşte zamlı kahve fiyatları...

YAYINLAMA
Google News
Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Artan ekonomik maliyetler kahve dükkanlarını da vurduktan sonra kahve severlerin en gözde mekanı olan Starbucks'tan üzen bir haber geldi. Pek de ucuz olmayan kahve fiyatlarında yeniden bir zam uygulaması yapan Starbucks yeni zamlar ile kahve severlerin cebini bir hayli zorlayacak. İşte zam yapılan kahveler ve fiyatları...

Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Short Filtre Kahve: 20 Lira

Tall Filtre Kahve: 22 Lira

Tall Caffe Americano: 26 Lira

Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Tall Caffe Latte: 29 Lira

Tall White Chocolate Mocha: 40 Lira

Tall Cool Lime: 37 Lira

Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Tall Caramel Frappuccino: 39 Lira

Tall Java Chip Frappuccino: 39 Lira

Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

0
2
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Kraliçe Elizabeth Ekim'de ölecek" demişti, bugün hastaneye kaldırıldı! Kimse ona inanmamıştı! Kahin Zaman Yolcusu ne dese bir bir çıkıyor! Sırada ne var?
"Kraliçe Elizabeth Ekim'de ölecek" demişti, bugün hastaneye kaldırıldı! Kimse ona inanmamıştı! Kahin Zaman Yolcusu ne dese bir bir çıkıyor! Sırada ne var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu! "Şehre güzellik katacağına inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu! "Şehre güzellik katacağına inanıyorum"
Bakan Koca açıkladı! Mersin'deki orman yangınından etkilenenlerin sayısı belli oldu!
Bakan Koca açıkladı! Mersin'deki orman yangınından etkilenenlerin sayısı belli oldu!
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”
Uçsuz bucaksız okyanus sularına inşa ettikleri evlerde yaşıyorlar! İlginç ve benzersiz bir yaşamla kendilerinden söz ettiren halk: Bajau Kabilesi
Uçsuz bucaksız okyanus sularına inşa ettikleri evlerde yaşıyorlar! İlginç ve benzersiz bir yaşamla kendilerinden söz ettiren halk: Bajau Kabilesi
MHP'li İsmet Büyükataman'dan çarpıcı açıklama! 2023 seçimleri öne çekilebilir! İşte nedeni...
MHP'li İsmet Büyükataman'dan çarpıcı açıklama! 2023 seçimleri öne çekilebilir! İşte nedeni...
"Kraliçe Elizabeth Ekim'de ölecek" demişti, bugün hastaneye kaldırıldı! Kimse ona inanmamıştı! Kahin Zaman Yolcusu ne dese bir bir çıkıyor! Sırada ne var?
"Kraliçe Elizabeth Ekim'de ölecek" demişti, bugün hastaneye kaldırıldı! Kimse ona inanmamıştı! Kahin Zaman Yolcusu ne dese bir bir çıkıyor! Sırada ne var?
Son dakika | İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı! Kraliyet ailesi yanına geliyor
Son dakika | İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı! Kraliyet ailesi yanına geliyor
Kahin 'Zaman yolcusu' Kraliçe Elizabeth'in öleceği tarihi kesin bir şekilde duyurdu! Gelecekten gönderdiği bilgiye kimse inanamıyor!
Kahin 'Zaman yolcusu' Kraliçe Elizabeth'in öleceği tarihi kesin bir şekilde duyurdu! Gelecekten gönderdiği bilgiye kimse inanamıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu! "Şehre güzellik katacağına inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu! "Şehre güzellik katacağına inanıyorum"
Bakan Koca açıkladı! Mersin'deki orman yangınından etkilenenlerin sayısı belli oldu!
Bakan Koca açıkladı! Mersin'deki orman yangınından etkilenenlerin sayısı belli oldu!
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”