Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Artan ekonomik maliyetler kahve dükkanlarını da vurduktan sonra kahve severlerin en gözde mekanı olan Starbucks'tan üzen bir haber geldi. Pek de ucuz olmayan kahve fiyatlarında yeniden bir zam uygulaması yapan Starbucks yeni zamlar ile kahve severlerin cebini bir hayli zorlayacak. İşte zam yapılan kahveler ve fiyatları...

Short Filtre Kahve: 20 Lira

Tall Filtre Kahve: 22 Lira

Tall Caffe Americano: 26 Lira

Tall Caffe Latte: 29 Lira

Tall White Chocolate Mocha: 40 Lira

Tall Cool Lime: 37 Lira

Tall Caramel Frappuccino: 39 Lira

Tall Java Chip Frappuccino: 39 Lira