Kahve severlere kötü haber! Starbucks kahve fiyatlarında yeni bir zam daha yaptı! i

Artan ekonomik maliyetler kahve dükkanlarını da vurduktan sonra kahve severlerin en gözde mekanı olan Starbucks'tan üzen bir haber geldi. Pek de ucuz olmayan kahve fiyatlarında yeniden bir zam uygulaması yapan Starbucks yeni zamlar ile kahve severlerin cebini bir hayli zorlayacak. İşte zam yapılan kahveler ve fiyatları...
Short Filtre Kahve: 20 Lira
Tall Filtre Kahve: 22 Lira
Tall Caffe Americano: 26 Lira
Tall Caffe Latte: 29 Lira
Tall White Chocolate Mocha: 40 Lira
Tall Cool Lime: 37 Lira
Tall Caramel Frappuccino: 39 Lira
Tall Java Chip Frappuccino: 39 Lira