Kahvehane önünde otururken silahlı saldırının kurbanı oldu!

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Bahçe Mahallesinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre, kahvehane önünde oturan Hamdi Yargı, husumetlisi olan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsmi henüz belli olmayan şahıs bir anda kahvehane önünde oturan Yargı'ya kurşunlar yağdırmaya başladı. Kurşunların hedefi olan Yargı kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hamdi Yargı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.