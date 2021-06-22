Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine uzun süre aran veren, Haziran ayındaki normalleşme tedbirleri kapsamında yeniden açılan kahvehanelerde vatandaşlar salgından önce genel olarak okey, batak ve pişti gibi oyunları oynuyordu. Ancak salgın nedeniyle bu oyunların oynanmasına izin verilmiyordu. Bu nedenle 1 Temmuz'da başlayacak olan normalleşme sürecinin yeni dönemi çerçevesinde oyun yasağının kalkıp kalkmadığı merak konusu olduğu için Kahvehane oyun yasağı kalktı mı, oyun serbest mi 2021 ? Kahvehane oyunları ne zaman açılacak? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

KAHVEHANE OYUN YASAĞI KALKTI MI, OYUN SERBEST Mİ 2021?

Kahvehanelerde oyun yasağı devam ediyor. Bu kapsamda henüz oyun yasağı kaldırılmadı. Kahvehanelere giden vatandaşlar sadece çay içip sohbet edebilecekler, oyun oynayamayacaklar.

KAHVEHANE OYUNLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehane oyunlarının oynanmasına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni kararların İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından kahvehane oyunlarının oynanıp oynanmayacağı belli olacak.

Bakanlığın Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde kahvehanelere ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir."